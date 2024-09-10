Temas olmadan bulaşan ilk virüs hızla yayılıyor: Ulaşmadığı tek kıta kalacak...

2021'den bu yana H5N1 virüsünün farklı bir türü olan "clade 2.3.4.4b", Avrupa’dan Amerika kıtasına ve oradan da Güney Amerika’ya yayılarak, birçok kuş ve memeli türünde büyük ölümlere neden oldu.Şimdi ise virüs, göçmen kuşlar aracılığıyla Antarktika'ya ulaşmış olabilir.Bölgedeki ünlü türler, özellikle albatroslar ve penguenler, varoluşsal bir tehdit altında.