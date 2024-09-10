Temas olmadan bulaşan ilk virüs hızla yayılıyor: Ulaşmadığı tek kıta kalacak...
Dünya'nın en izole bölgelerinden biri olan Antarktika, ölümcül bir hayvan salgınıyla mücadele ediyor. İlk kez kuş ve memeli türlerinde yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi virüsü (HPAIV) tespit edilmesi, bilim insanlarını harekete geçirdi.
2021'den bu yana H5N1 virüsünün farklı bir türü olan "clade 2.3.4.4b", Avrupa’dan Amerika kıtasına ve oradan da Güney Amerika’ya yayılarak, birçok kuş ve memeli türünde büyük ölümlere neden oldu.Şimdi ise virüs, göçmen kuşlar aracılığıyla Antarktika'ya ulaşmış olabilir.Bölgedeki ünlü türler, özellikle albatroslar ve penguenler, varoluşsal bir tehdit altında.
Britanya Antarktika Araştırmaları Kurumu’nun (BAS) yaptığı araştırmaya göre, bu bölgelerdeki ekosistemlerin, birçok kuş ve deniz memelisi türü için önemli sığınaklar olduğu belirtiliyor.Salgınlar, halihazırda tehlike altındaki bu türler için büyük bir tehdit oluşturuyor.
33 kuş ve 17 memeli ölümü kaydedildi
İlk olarak 17 Eylül 2023'te, Antarktika ile Arjantin arasında yer alan Güney Georgia Adaları'nda bir dev fırtına kuşunun ölmesiyle başlayan salgın, kısa sürede yayılmaya başladı.Araştırmacılar, aralık ayına kadar 33 kuş ve 17 memeli ölümü kaydetti. Test edilen bu canlıların yüzde 66'sında H5N1 virüsü tespit edildi.
Falkland Adaları'nda da kara kaşlı albatroslar ve güney fırtına kuşlarında virüs tespit edildi.Antarktika ana karasında henüz resmi bir vaka bildirilmemiş olsa da, bazı bilim insanları hayvan salgınının kıtaya ulaştığını düşünüyor.Özellikle Adélie penguenleri ve Antarktika karabatakları arasında Mart 2024’te virüs şüphesiyle araştırmalar başlatıldı. Eğer bu bulgular doğrulanırsa, H5N1’in ulaşmadığı tek kıta olarak Avustralya kalacak.