Uzmanından ilkbahar diyet listesi: ''Uyanınca suyun içine katıp için''

SAĞLIKLI BESLENME YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRABİLİR

Kış aylarından bahar aylarına geçerken havalarda tutarsızlık görüldüğünü dile getiren Uzm. Dyt. Uka, “Bu durum insanları birçok farklı açıdan olumsuz etkiler. Bu süreçte özellikle kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı, enerji düşüklüğü ile kendini hissettiren bahar yorgunluğu ve mide-bağırsak problemleri görülmektedir. Bu durum da kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bahar yorgunluğu vücudumuzun bir tür uyum sağlama sürecidir. Baharla gelen bu değişikliklerden sağlıklı ve doğru beslenmeyle kurtulabilirsiniz” diye konuştu.