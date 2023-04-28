Uzmanından ilkbahar diyet listesi: ''Uyanınca suyun içine katıp için''
Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar aylarında kilo sorunu yaşamamak için sağlıklı beslenme önerilerinde bulundu. Uka, örnek bir diyet listesi de paylaştı.
Bahar aylarında sağlıklı beslenme önerilerinde bulunan Uzman Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, “Bahar ile gelen olumsuz değişikliklerden sağlıklı ve doğru beslenerek korunmak mümkündür. Bahar aylarında kilo sorunu yaşamamak için taze sebzelerle beslenmeye ağırlık verilmelidir. Enginar, tere, brokoli, lahana ve kereviz taze bezelye, dereotu, sakız bakla, marul, maydanoz, taze soğan, roka, taze sarımsak, biberiye, madımak, nane, semizotu, pancar, kuşkonmaz, şalgam ve havuç, kurubaklagiller gibi antioksidan içeriği yüksek taze sebze ve yeşillikler tüketilebilir” dedi.
Medical Park Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Gözdenur Çavuş Uka, bahar aylarında sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu.
SAĞLIKLI BESLENME YAŞAM KALİTENİZİ ARTIRABİLİR
Kış aylarından bahar aylarına geçerken havalarda tutarsızlık görüldüğünü dile getiren Uzm. Dyt. Uka, “Bu durum insanları birçok farklı açıdan olumsuz etkiler. Bu süreçte özellikle kas ağrıları, halsizlik, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı, enerji düşüklüğü ile kendini hissettiren bahar yorgunluğu ve mide-bağırsak problemleri görülmektedir. Bu durum da kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir. Bahar yorgunluğu vücudumuzun bir tür uyum sağlama sürecidir. Baharla gelen bu değişikliklerden sağlıklı ve doğru beslenmeyle kurtulabilirsiniz” diye konuştu.
YAĞLI YEMEKLERDEN KAÇINILMALI
Bahar aylarında sindirimi kolay ve kalorisi düşük yiyeceklerden oluşan ana ve ara öğünlerden oluşan besinlerin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dyt. Uka, “Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlayan ve artan vitamin-mineral ihtiyacının karşılanması için koyu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mor sebze ve meyveler tercih edilmelidir. Geceleri ağır ve yağlı yemek tüketilmemelidir. Kızartılmış, baharatlı, asitli, acılı, salamura besinler tüketilmemelidir. Aşırı şeker tüketiminden kaçınılmalıdır. Su tüketiminizi artırın. Sağlıklı bir bağırsak florası için probiyotik (kefir, probiyotik yoğurt) ve prebiyotik (soğan, sarımsak, kurubaklagiller vb.) besinler tüketilmelidir” şeklinde konuştu.