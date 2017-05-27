Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular

Cell dergisinde yayımlanan araştırmada, bağışıklık sistemini düzenleyen "Treg" hücrelerindeki bozuklukların, bir bağışıklık hastalığı olan saçkıran (alopesi areata) ve diğer kellik hastalıklarına neden olabileceği ifade edildi. Treg bağışıklık hücrelerinin cilt sağlığı konusundaki rolünü inceleyen bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyde bu hücrelerin saçın tekrar büyümesinde etkili olduğunu kaydetti.

