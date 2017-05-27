Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular
ABD’de bağışıklık sistemini düzenleyen “Treg” hücrelerini inceleyen bilim insanları, bu hücrelerdeki bozukluğun saçkırana neden olabileceğini fark etti
ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, cilt sağlığı üzerine yaptıkları çalışmada yanlışlıkla kelliğin bilinmeyen bir nedenini keşfetti.
Cell dergisinde yayımlanan araştırmada, bağışıklık sistemini düzenleyen "Treg" hücrelerindeki bozuklukların, bir bağışıklık hastalığı olan saçkıran (alopesi areata) ve diğer kellik hastalıklarına neden olabileceği ifade edildi. Treg bağışıklık hücrelerinin cilt sağlığı konusundaki rolünü inceleyen bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyde bu hücrelerin saçın tekrar büyümesinde etkili olduğunu kaydetti.
Deneyde, ciltlerinden Treg bağışıklık hücreleri çıkarılan ve tıraşlanan farelerin saçlarının tekrar çıkmadığını gözlemlendi. Kök hücrelerin tek başına saçın tekrar büyümesine yol açtığı görüşünün yanlış olduğunu gösteren çalışma, büyümenin sadece Treg hücrelerinin varlığında gerçekleştiğini ortaya koydu.