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  3. 27 Mayıs 2017 11:55

Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular

ABD’de bağışıklık sistemini düzenleyen “Treg” hücrelerini inceleyen bilim insanları, bu hücrelerdeki bozukluğun saçkırana neden olabileceğini fark etti

Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular

ABD'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, cilt sağlığı üzerine yaptıkları çalışmada yanlışlıkla kelliğin bilinmeyen bir nedenini keşfetti.

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Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular

Cell dergisinde yayımlanan araştırmada, bağışıklık sistemini düzenleyen "Treg" hücrelerindeki bozuklukların, bir bağışıklık hastalığı olan saçkıran (alopesi areata) ve diğer kellik hastalıklarına neden olabileceği ifade edildi. Treg bağışıklık hücrelerinin cilt sağlığı konusundaki rolünü inceleyen bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyde bu hücrelerin saçın tekrar büyümesinde etkili olduğunu kaydetti.

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Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular

Deneyde, ciltlerinden Treg bağışıklık hücreleri çıkarılan ve tıraşlanan farelerin saçlarının tekrar çıkmadığını gözlemlendi. Kök hücrelerin tek başına saçın tekrar büyümesine yol açtığı görüşünün yanlış olduğunu gösteren çalışma, büyümenin sadece Treg hücrelerinin varlığında gerçekleştiğini ortaya koydu.

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Yanlışlıkla kelliğin tedavisini buldular

Araştırmanın başyazarı Profesör Michael Rosenblum, "Saçımız döküldüğü zaman, tüm saç kökü tekrar büyümek zorundadır. Bu süreci kök hücrelerinin gerçekleştirdiğini düşünüyorduk ancak Treg bağışıklık hücrelerinin de bu süreçte önemli bir rol oynadığını gözlemledik" dedi.

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