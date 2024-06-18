A Milliler, Gürcistan'ı 3 golle devirdi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, EURO 2024 F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 2-1'lik skor ile yenerek turnuvaya 3 puan ile başladı. A Millilerimizin gollerini 25'inci dakikada Mert Müldür, 65'inci dakikada Arda Güler'in, 90'ıncı dakikada ise Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından geldi. 27'nci dakikada Kenan Yıldız'ın attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Rakibimiz Gürcistan'ın tek golü ise 32'nci dakikada Georges Mikautadze'den geldi.
Kaynak: DHA, İHA
A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Almanya'da BVB Dortmund Stadı’nda saat 19.00’da başlayacan karşılaşmada Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çaldı.
1 / 46
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gürcistan karşılaşmasına Polonya ile oynanan son hazırlık maçına göre 4 değişiklikle Ay-yıldızlıları sahaya sürdü.
2 / 46
Montella, Gürcistan karşısında Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy'un yerine Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ile Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.
3 / 46
Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Montella, savunma dörtlüsünü; Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu.
4 / 46