A Milliler, Gürcistan'ı 3 golle devirdi

Montella, Gürcistan karşısında Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Semih Kılıçsoy'un yerine Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ile Barış Alper Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.