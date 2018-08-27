Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey
12 - MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDETTİ
2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan milli marşını söylemediği için ülkesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2012 yılında milli marş okumadığı için ülkesi tarafından ceza almıştı. O dönemde takımı çalıştıran Sinisa Mihajlovic, milli marş okumadığı için Ljajic'i kadro dışı bırakmıştı ancak yıldız futbolcu, 2014 yılında milli formaya geri dönmüştü.
11 - MÜSLÜMAN NÜFUSU EN YOĞUN YERDE DOĞDU
Bosna Hersek sınırında yer alan ve %90 Müslüman oranına sahip Novi Pazar şehrinde doğan Ljajic, Sırbistan'ın en çok Müslüman nüfusunun olduğu yerde büyüdü. Ljajic, her maç öncesi dua ediyor.
10- TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN DAYAK YEDİ
Fiorentina'da oynarken 2-2 biten Novara maçında teknik direktörü Delio Rossi tarafından dayak yemişti. Rossi, oyundan çıkmak istemeyen Ljajic'in üzerine yürümüş ve fiziksel müdahalede bulunmuştu. Delio Rossi, olayın ardından özür dilemiş ve hatasını kabul etmişti.
9 - MANCHESTER UNITED DENEDİ
Manchester United, 2010 yılında Partizan forması giyen Adam Ljacic'i denemek için İngiltere'ye çağırmıştı. Ljajic, Ferguson yönetiminde Manchester United idmanlarına çıktı. Ancak daha hızlı davranan Fiorentina, 6.8 milyon euro bonservis ücretiyle Ljajic'i 20 yaşında transfer etti.