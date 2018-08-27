Adem Ljajic hakkında bilmeniz gereken 12 şey

12 - MİLLİ MARŞI OKUMAYI REDDETTİ



2018 Dünya Kupası'nda Sırbistan milli marşını söylemediği için ülkesi tarafından sert bir şekilde eleştirildi. 2012 yılında milli marş okumadığı için ülkesi tarafından ceza almıştı. O dönemde takımı çalıştıran Sinisa Mihajlovic, milli marş okumadığı için Ljajic'i kadro dışı bırakmıştı ancak yıldız futbolcu, 2014 yılında milli formaya geri dönmüştü.

