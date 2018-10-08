Ahmet Çakar'dan 'o görüntü' için flaş yorum

VAR EKRANINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ



Konyaspor - Beşiktaş maçında VAR hakemi Mete Kalkavan'ın, 2. penaltı için VAR incelemesi yapılması sırasında yaptığı el hareketi gündeme oturdu. Ahmet Çakar, konuyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.





