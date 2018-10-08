Ahmet Çakar'dan 'o görüntü' için flaş yorum
VAR EKRANINDA İLGİNÇ GÖRÜNTÜ
Konyaspor - Beşiktaş maçında VAR hakemi Mete Kalkavan'ın, 2. penaltı için VAR incelemesi yapılması sırasında yaptığı el hareketi gündeme oturdu. Ahmet Çakar, konuyla ilgili ilginç açıklamalar yaptı.
"BEŞİKTAŞ DÜŞMANISIN"
"Mete, sen 'pü Allah belanı versin' diyorsun. Sen aksi ispatlanmadıkça Beşiktaş düşmanısın. Penaltı gol olsa, maç 3'e, 4'e gider. Penaltı olayında, öncesi, esnası ya da hemen sonrasında 'pü Allah belanı versin niye dedin?'. "
TFF YARIN DİYECEK Kİ...
"Yarın yetkililer diyecek ki; 'Mete Kalkavan, ekrandaki sineği kovuyordu. Görüntülerde flulaşma, blurlaşma oluyordu, ekrana senin gibi teknolojinin içine diyordu.'"
"MUSLERA'YI NİYE İZLETMEDİN?"
"Mete, senin düzgün bir çocuk olduğunu bilmesem, sana hakaret ederdim. Sen dün Cüneyt ağabayinin egosu altında ezil ezil ezil... Cüneyt ağabeyin hiyerarşik olarak yüksekte diye Muslera'nın pozisyonun gıkın çıkmıyor. Mete hangi hakla oyunu durdurup pozisyonu tekrar izlettirmedin."