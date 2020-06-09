Ali Koç'a flaş sözler: 'Kapıdan giremez' denilen adam...
Süper Lig'in üçüncü yarısı bu hafta sonu başlıyor. Herkesin kendine göre bir hedefi var Fenerbahçe'nin yok. Bütün mesele ligi bitirebilmek.
"Kahır mektubu" sezon başında yazıldı ve defalarca okundu.. Mazeretle arası hoş olanların gelecek adına neler yapabileceğini düşünmek güçleşiyor. Biraz cesaret lazım.
O takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın, eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret ortaya çıkacak mı?.
Büyük takımlar işler kötü giderken ortaya çıkacak bir adam bekler, o adam "ben buradayım" der.