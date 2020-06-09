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  3. 09 Haziran 2020 11:55

Ali Koç'a flaş sözler: 'Kapıdan giremez' denilen adam...

Süper Lig'in üçüncü yarısı bu hafta sonu başlıyor. Herkesin kendine göre bir hedefi var Fenerbahçe'nin yok. Bütün mesele ligi bitirebilmek.

Ali Koç'a flaş sözler: 'Kapıdan giremez' denilen adam...

"Kahır mektubu" sezon başında yazıldı ve defalarca okundu.. Mazeretle arası hoş olanların gelecek adına neler yapabileceğini düşünmek güçleşiyor. Biraz cesaret lazım.

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Ali Koç'a flaş sözler: 'Kapıdan giremez' denilen adam...

O takımı gençlerle sahaya sürebilecek ve o gençlerden bir tanesini bile kazanmanın, eldeki ıskarta yabancıları kaybetmekten değerli olduğunu düşünecek cesaret ortaya çıkacak mı?.

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Ali Koç'a flaş sözler: 'Kapıdan giremez' denilen adam...

Büyük takımlar işler kötü giderken ortaya çıkacak bir adam bekler, o adam "ben buradayım" der.

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Ali Koç'a flaş sözler: 'Kapıdan giremez' denilen adam...

Ne sosyal medyanın gazına gelir ne taraftarın ne de yağcı medyanın Şimdiden gelecek sezonun teknik direktörünü seçer "sonuna kadar arkasındayım" diye gücünü ortaya koyar.. Yeniden yapılanmanın bütün sorumluğunu yeni teknik direktöre bırakır, Fenerbahçe kasasını kurcalayan menajerlere değil..

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