Alman yüzücü olimpiyatlarla ilgili mide bulandıran itiraf
Alman yüzücü Leonie Beck, Paris Olimpiyat Oyunları’nda yüzme ve triatlon karşılaşmalarının düzenlendiği ve kirlilik tartışmaları ile gündeme oturan Sen Nehri ile ilgili olarak yarış sonra 9 kez kustuğunu ve ishal olduğunu söyledi.
Paris Olimpiyat Oyunları’nda Sen Nehri’nin kirliliği ile ilgili tartışmalar devam ediyor.
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Alman yüzücü Leonie Beck, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Ağustos’ta Sen Nehri’nde katıldığı kadınlar 10 kilometre açık su yüzme yarışı sonrası hasta olduğunu açıkladı.
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9 kez kustuğunu ve ishal olduğunu söyleyen Alman yüzücü, “Sen Nehri’nin su kalitesi kanıtlandı” ifadeleriyle nehrin kirli olduğunu söyledi.
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1923’ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri’nin temizliği için Fransız hükümeti 2015’ten bu yana 1,4 milyar euro harcamıştı.
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