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Alman yüzücü olimpiyatlarla ilgili mide bulandıran itiraf

Alman yüzücü Leonie Beck, Paris Olimpiyat Oyunları’nda yüzme ve triatlon karşılaşmalarının düzenlendiği ve kirlilik tartışmaları ile gündeme oturan Sen Nehri ile ilgili olarak yarış sonra 9 kez kustuğunu ve ishal olduğunu söyledi.

Alman yüzücü olimpiyatlarla ilgili mide bulandıran itiraf - Resim: 1

Paris Olimpiyat Oyunları’nda Sen Nehri’nin kirliliği ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

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Alman yüzücü olimpiyatlarla ilgili mide bulandıran itiraf - Resim: 2

Alman yüzücü Leonie Beck, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Ağustos’ta Sen Nehri’nde katıldığı kadınlar 10 kilometre açık su yüzme yarışı sonrası hasta olduğunu açıkladı.

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Alman yüzücü olimpiyatlarla ilgili mide bulandıran itiraf - Resim: 3

9 kez kustuğunu ve ishal olduğunu söyleyen Alman yüzücü, “Sen Nehri’nin su kalitesi kanıtlandı” ifadeleriyle nehrin kirli olduğunu söyledi.

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Alman yüzücü olimpiyatlarla ilgili mide bulandıran itiraf - Resim: 4

1923’ten bu yana kirlilik ve gemi trafiğinin neden olduğu tehlikeler nedeniyle yüzmenin yasaklandığı Sen Nehri’nin temizliği için Fransız hükümeti 2015’ten bu yana 1,4 milyar euro harcamıştı.

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