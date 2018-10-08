Modeste transferinde flaş gelişme !
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği Fransız santrfor Anthony Modeste'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
Çin Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Anthony Modeste'nin transferi adına riskli durumun değişmemesi Galatasaray'ın Ocak ayında hamle yapma ihtimalini ortadan kaldırdı.
(Futbol Arena)
Ara transferde golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın Modeste'yi rötarlı da olsa kadrosuna katacağı ve temaslara başladığı iddia edilmişti.