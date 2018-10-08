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  3. 08 Ekim 2018 17:15

Modeste transferinde flaş gelişme !

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde ilgilendiği Fransız santrfor Anthony Modeste'nin transferinde flaş bir gelişme yaşandı.

Modeste transferinde flaş gelişme !

Çin Kulübü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Anthony Modeste'nin transferi adına riskli durumun değişmemesi Galatasaray'ın Ocak ayında hamle yapma ihtimalini ortadan kaldırdı.
(Futbol Arena)






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Modeste transferinde flaş gelişme !

Ara transferde golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray'ın Modeste'yi rötarlı da olsa kadrosuna katacağı ve temaslara başladığı iddia edilmişti.

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Modeste transferinde flaş gelişme !

Ancak aradan geçen 2 aylık süre zarfında Modeste'nin durumuyla alakalı değişme olmadı.

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Modeste transferinde flaş gelişme !

Modeste'nin kulübüyle anlaşma sağlaması halinde transfer gündeme gelebilecek.


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