Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri

Exxen'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı veren Cimbom, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Aslan, 3. elemede St. Johnstone'u 1-1 ve 4-2, play-off turunda da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.