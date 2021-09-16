Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri
Galatasaray evinde İtalyan temsilcisi Lazio'yu konuk ederken Fenerbahçe'de Alman ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.
Galatasaray evinde İtalyan temsilcisi Lazio'yu konuk ederken Fenerbahçe'de Alman ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün gruptaki ilk maçına çıkacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Lazio'yu ağırlayacak.
Exxen'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı veren Cimbom, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Aslan, 3. elemede St. Johnstone'u 1-1 ve 4-2, play-off turunda da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.
Cimbom, bugünkü zorlu karşılaşmaya 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan ile Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, Lazio'ya karşı oynamayacak.