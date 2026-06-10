Aziz Yıldırım kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Süper Lig'de yeni sezon için şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de, başkan Aziz Yıldırım'ın teknik direktör kararı netleşti. Sarı-lacivertliler, Domenico Tedesco'nun ardından takımın başına Aykut Kocaman'ı getiriyor.
Süper Lig'de gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, başkanlık seçiminin ardından hareketli günler yaşanıyor. Kulüpte yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım, camianın en çok merak ettiği "Yeni teknik direktör kim olacak?" sorusuna noktayı koydu. Sarı-lacivertli takımın yeni sezondaki hocası belli oldu.
Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun bitimine sadece 3 hafta kala teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmış ve yeni sezon planlaması için arayışlara başlamıştı. A Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımın başına camiayı yakından tanıyan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'ı getirme kararı aldı.
Resmi Açıklama Cuma Günü Yapılacak
Taraftarlar arasında şimdiden büyük heyecan yaratan bu geri dönüşün resmiyete dökülmesi için geri sayım başladı. Fenerbahçe yönetiminin 61 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı ile vardığı anlaşmayı bu hafta cuma günü kamuoyuna resmi olarak duyurması planlanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün efsane isimleri arasında yer alan Aykut Kocaman, takımın başında bulunduğu son dönemde çizdiği istikrarlı grafikle hatırlanıyor. Fenerbahçe'deki son görev sürecinde 46 resmi maça çıkan deneyimli teknik adam; 28 galibiyet, 11 beraberlik ve sadece 7 mağlubiyet alarak maç başına 2.07 gibi oldukça başarılı bir puan ortalaması yakalamıştı.