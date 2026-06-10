Aziz Yıldırım kararını verdi: İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun bitimine sadece 3 hafta kala teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmış ve yeni sezon planlaması için arayışlara başlamıştı. A Spor'un haberine göre; Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımın başına camiayı yakından tanıyan tecrübeli teknik direktör Aykut Kocaman'ı getirme kararı aldı.