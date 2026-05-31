Aziz Yıldırım Oğuz Çetin ve 2 santrafor transferini açıklayıp, Alex de Souza sürprizi yaptı!
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli'de taraftarlarla buluştu. Yeni dönemde Oğuz Çetin'in futbol aklı olarak görev alacağını açıklayan Yıldırım, iki santrforla prensipte anlaştıklarını duyurdu. Efsane kaptan Alex de Souza hakkında da konuşan Yıldırım, "İhtiyaç olursa memnuniyetle görev veririz" dedi.
Fenerbahçe Eski Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düzenlenen organizasyonda kongre üyeleri ve sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Yıldırım, yeni yönetim yapılanmasında futbolun başına "İmparator" lakaplı Oğuz Çetin'i getireceklerini, an itibarıyla iki santrfor oyuncusuyla prensipte anlaştıklarını ve ihtiyaç duyulması halinde efsane kaptan Alex de Souza'ya memnuniyetle görev vereceklerini açıkladı.
Taraftarların sorularını yanıtlayan Aziz Yıldırım, kulübün efsane isimlerinden Oğuz Çetin’in yeni dönemde üstleneceği role açıklık getirdi. Eski sporcuların genellikle arka planda kalmayı tercih ettiğini belirten Yıldırım, "Oğuz kaptan bu sistemin içerisinde sporun sorumlusu olacak. Adını daha koymadık ama şu an futbol aklının başında o var. Yönetim kuruluyla beraber scout ekiplerini de kapsayan geniş çaplı bir operasyon yürütecek" ifadelerini kullandı. Ayrıca eski oyunculardan oluşacak özel bir gözlemci (scout) ekibiyle dünyanın her yerinde yetenek taraması yapacaklarını ve bu havuzun gelecek yönetimlere de miras bırakılacağını belirtti. Fenerbahçe'yi yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine taşımayı hedeflediklerini ve kulübün 5-10 yıllık uzun vadeli vizyon programını hazırlayacaklarını vurgulayan Yıldırım, taraftarlara transfer müjdesi de verdi. Kaliteli kadro mühendisliğinin önemine değinen Başkan Adayı, "İki santrforla prensipte anlaştık. Kulüpleriyle de görüşmeler sürüyor, bu hafta veya önümüzdeki hafta açıklarız" dedi.
Mevcut kadrodaki yabancı oyuncu sayısının 21 civarında olduğunu ve yeni transferlerle bu rakamın 25'i bulabileceğini hatırlatan Yıldırım, TFF'nin 14 yabancı kuralına uyum sağlamak için meşakkatli bir kadro boşaltma operasyonu yapacaklarını da sözlerine ekledi. Yıldırım'ın planına göre; tüm transfer operasyonunun 20-25 Haziran tarihleri arasında bitirilmesi hedefleniyor. Toplantının en çok merak edilen konularından biri de efsane 10 numara Alex De Souza’nın yeni yapılanmada yer alıp almayacağıydı. Mevcut yönetimin politikalarını eleştiren Aziz Yıldırım, "8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar ancak kendisine hiçbir görev vermediler. Bizim Alex ile bir problemimiz yok. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa ve ihtiyaç olursa kendisine memnuniyetle görev veririz" diyerek Brezilyalı yıldıza kapıların sonuna kadar açık olduğunu net bir şekilde ifade etti.