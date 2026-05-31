Aziz Yıldırım Oğuz Çetin ve 2 santrafor transferini açıklayıp, Alex de Souza sürprizi yaptı!

Mevcut kadrodaki yabancı oyuncu sayısının 21 civarında olduğunu ve yeni transferlerle bu rakamın 25'i bulabileceğini hatırlatan Yıldırım, TFF'nin 14 yabancı kuralına uyum sağlamak için meşakkatli bir kadro boşaltma operasyonu yapacaklarını da sözlerine ekledi. Yıldırım'ın planına göre; tüm transfer operasyonunun 20-25 Haziran tarihleri arasında bitirilmesi hedefleniyor. Toplantının en çok merak edilen konularından biri de efsane 10 numara Alex De Souza’nın yeni yapılanmada yer alıp almayacağıydı. Mevcut yönetimin politikalarını eleştiren Aziz Yıldırım, "8 sene önce Alex'i getirdiler, localarda seçim propagandası olarak kullandılar ancak kendisine hiçbir görev vermediler. Bizim Alex ile bir problemimiz yok. Eğer gerekliyse, gelmesi gerekiyorsa ve ihtiyaç olursa kendisine memnuniyetle görev veririz" diyerek Brezilyalı yıldıza kapıların sonuna kadar açık olduğunu net bir şekilde ifade etti.