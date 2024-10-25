Beşiktaş, Lyon'u tek golle devirdi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.

24. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso’nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada Emirhan’ın Lacazette’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.

38. dakikada ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.