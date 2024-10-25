Beşiktaş, Lyon'u tek golle devirdi
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Pierre Sage'nin yönetimindeki Lyon'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Groupama Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanlarını almış oldu ve puanını 3'e yükseltti. Lyon ise UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk puanı kaybını yaşadı ve 6 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş evinde Malmö'yü konuk ederken, Lyon deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada Nuamah'ın kafa vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi.
24. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Tolisso’nun pasında Lacazette topu ağlara gönderdi fakat gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada Emirhan’ın Lacazette’ye yaptığı müdahale sonrası hakem Osmers penaltı kararı verdi. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonun dışarıda olduğu tespit edildi ve hakem penaltıyı iptal etti.
38. dakikada ceza yayının solundan Ndour'un şutunda top kalenin üzerinden dışarıya çıktı.