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  4. Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta takımın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor...

Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor - Resim: 1

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor - Resim: 2

Sabah gazetesinin haberine göre transferde çalışmalar devam ederken, siyah beyazlı yıldız oyuncuya flaş bir teklif geldi.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor - Resim: 3

Rıdvan Yılmaz'a gelen teklife olumlu yanıt veren Kartal'ın bu transferden kazanacağı rakam da belli oldu.

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Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor - Resim: 4

21 yaşındaki sol bek için ilk teklifini mayıs ayında yapan Eintracht Frankfurt, siyah-beyazlı kulübün revize talebine olumlu yanıt verdi.

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