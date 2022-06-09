Beşiktaş'ta şok ayrılık! Genç yıldız yuvadan uçuyor
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta takımın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz yuvadan uçuyor...
Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar bir yandan da kadrodaki oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor.
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Sabah gazetesinin haberine göre transferde çalışmalar devam ederken, siyah beyazlı yıldız oyuncuya flaş bir teklif geldi.
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Rıdvan Yılmaz'a gelen teklife olumlu yanıt veren Kartal'ın bu transferden kazanacağı rakam da belli oldu.
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21 yaşındaki sol bek için ilk teklifini mayıs ayında yapan Eintracht Frankfurt, siyah-beyazlı kulübün revize talebine olumlu yanıt verdi.
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