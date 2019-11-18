Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç yapan ancak hem lig hem de Avrupa'da kötü bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk potasına girdi.