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  3. 18 Kasım 2019 14:07

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Devre arası transfer dönemi Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek. Adı sık sık Galatasaray'ın transfer listesinde geçen genç yıldız için, Beşiktaş devreye girdi. Abdullah Avcı'nın yönetime olumlu rapor verdiği oyuncunu

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç yapan ancak hem lig hem de Avrupa'da kötü bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk potasına girdi.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Beşiktaş gibi yarıştığı iki kulvarda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray ise 11. haftada oynadığı Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girdi.

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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı

Süper Lig'de 11 haftanın sonunda Cimbom topladığı 19 puanla 6. sırada bulunurken; Beşiktaş ise 18 puanla 8. sırada yer aldı.

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