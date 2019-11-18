Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı
Devre arası transfer dönemi Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek. Adı sık sık Galatasaray'ın transfer listesinde geçen genç yıldız için, Beşiktaş devreye girdi. Abdullah Avcı'nın yönetime olumlu rapor verdiği oyuncunu
Bu sezon ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
Şenol Güneş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı ile yeni bir başlangıç yapan ancak hem lig hem de Avrupa'da kötü bir performans sergileyen siyah-beyazlılar, son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle yeniden şampiyonluk potasına girdi.
Beşiktaş gibi yarıştığı iki kulvarda da istediği oyunu sahaya yansıtamayan Galatasaray ise 11. haftada oynadığı Gaziantep FK maçından galibiyetle ayrılarak milli araya moralli girdi.