Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler

ALİ GÜLTİKEN: BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI SAĞLAR

"Lig çok uzun. Daha önümüzde oynanmamış çok maç var. Aynı zamanda maç takvimi de yoğun. Bu süreç aynı şekilde devam edecek. O yüzden takım içinde etkili bir rekabete her zaman ihtiyaç olur..."