Beşiktaş'tın Mandzukic transferinde son pürüzler
Beşiktaş'ta Manduzkic transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah Gazetesi'nden Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre bu transferde artık küçük detaylar kaldı.
Beşiktaş, sezon başında mali şartlarda anlaşamadığı Mario Mandzukic'i kadrosuna katmak üzere. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın bizzat ismini vererek transfer etmek istediklerini belirttiği Hırvat forvetle anlaşmanın büyük ölçüde tamamlandığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, 34 yaşındaki golcüyle 6 ay+1 yıl opsiyonlu sözleşme ve toplamda 1.5 milyon Euro önerdi. Bu rakamın 1 milyon Euro'sunun garanti ücret olduğu, geri kalan bölümünün ise bonuslar ve şampiyonluk primini kapsadığı belirtildi.
TRANSFERDE BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ!
Görüşmelerde büyük mesafe kat edilirken sadece opsiyon üzerindeki detayların masada olduğu ifade edildi. Temmuz ayından bu yana boşta olan Mandzukic'in özel antrenörler eşliğinde çalıştığı, maç eksiği dışında bir probleminin bulunmadığı öğrenildi.
USTA İSİMLERDEN MANDZUKİC YORUMU!
SORU: Beşiktaş'ta Larin çıkışta, Aboubakar formda... Sergen Yalçın, Mandzukic'i istiyor.. Sizce bu transfere gerek var mı?