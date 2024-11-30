Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Real Madrid'i ağırladığı ve Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı mücadelede gülen taraf Liverpool olurken maç sırasında Liverpool fizyoterapistinin Arda Güler'e su vermemesi büyük tepki çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, oynanan dokuz karşılaşma ile tamamlanırken haftanın en önemli maçında Liverpool ile Real Madrid, Anfield'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.
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Arda Güler'in kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında 11'de başladığı ve 57 dakika sahada kaldığı mücadelede iki takım da birer penaltı vuruşunda yararlanamadı.
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Ancak Avrupa'nın devlerinin nefes kesen mücadelesine yaşanan bir skandal damgasını vurdu.
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Devlerin mücadelesinden günler sonra ortaya çıkan görüntüler spor gündemine bomba gibi düştü.
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