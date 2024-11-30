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  4. Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler!

Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un Real Madrid'i ağırladığı ve Arda Güler'in de ilk 11'de başladığı mücadelede gülen taraf Liverpool olurken maç sırasında Liverpool fizyoterapistinin Arda Güler'e su vermemesi büyük tepki çekti.

Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta, oynanan dokuz karşılaşma ile tamamlanırken haftanın en önemli maçında Liverpool ile Real Madrid, Anfield'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Liverpool sahadan 2-0 galip ayrıldı.

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Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler - Resim: 2

Arda Güler'in kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında 11'de başladığı ve 57 dakika sahada kaldığı mücadelede iki takım da birer penaltı vuruşunda yararlanamadı.

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Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler - Resim: 3

Ancak Avrupa'nın devlerinin nefes kesen mücadelesine yaşanan bir skandal damgasını vurdu.

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Bu görüntüler infial yarattı; Arda Güler'e su bile vermediler - Resim: 4

Devlerin mücadelesinden günler sonra ortaya çıkan görüntüler spor gündemine bomba gibi düştü.

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