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Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek

Paris 2024 Olimpiyatları'nda interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili tartışmalar sürerken Milli gururumuz boksör Buse Naz Çakıroğlu tartışmalara katıldı.

Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek - Resim: 1

Paris 2024 Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 50 kiloda madalya mücadelesi veren milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, İnterseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili tartışmalarda dikkat çeken bir mesaj yayınladı. 

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Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek - Resim: 2

Çakıroğlu, interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında sürpriz bir harekette bulundu.

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Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek - Resim: 3

Cezayirli boksörün Cezayir bayrağı ve kas emojisi bıraktığı fotoğrafı Instagram'da beğenen Çakıroğlu, Khelif'e desteğini göstermiş oldu.

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Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek - Resim: 4

Tartışmaların odağındaki isim olan Imane Khelif kadınlar 66 kiloda bir diğer tartışmalı isim olan Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng ile yarı final mücadelesine çıkacak.

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