Buse Naz Çakıroğlu'ndan cinsiyeti tartışılan Cezayirli boksör Imane Khelif'e destek
Paris 2024 Olimpiyatları'nda interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili tartışmalar sürerken Milli gururumuz boksör Buse Naz Çakıroğlu tartışmalara katıldı.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda boksta kadınlar 50 kiloda madalya mücadelesi veren milli sporcumuz Buse Naz Çakıroğlu, İnterseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif ile ilgili tartışmalarda dikkat çeken bir mesaj yayınladı.
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Çakıroğlu, interseks olduğu konuşulan Cezayirli boksör Imane Khelif hakkında sürpriz bir harekette bulundu.
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Cezayirli boksörün Cezayir bayrağı ve kas emojisi bıraktığı fotoğrafı Instagram'da beğenen Çakıroğlu, Khelif'e desteğini göstermiş oldu.
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Tartışmaların odağındaki isim olan Imane Khelif kadınlar 66 kiloda bir diğer tartışmalı isim olan Taylandlı rakibi Janjaem Suwannapheng ile yarı final mücadelesine çıkacak.
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