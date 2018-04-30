Cüneyt Çakır Çin'e gidiyor !
Çin'de futbolcu transferinden sonra şimdi de hakem transferleri başlıyor. Listede ise Cüneyt Çakır var !
Son yıllarda futbola en çok para harcayan ülke olan Çin, antrenör ve futbolcuların ardından hakem de transfer etmeye başladı. Bunun için hazırlanan 'hakem transfer listesi'nde bizden de bir isim bulunuyor. İşte o iddia... (Hürriyet)
FUTBOLLARINI GELİŞTİRMEK İÇİN
Ülkelerindeki futbol kalitesini her yönden geliştirme adına bu kararı alan Çinliler, 2018 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemler arasında yaptıkları eleme sonucunda birkaç isme transfer teklifinde bulundu.
TEKLİFE SICAK BAKIYOR
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'la da temas kuran Çinliler'in astronomik bir ücret önerisinde bulunduğu belirtildi. Artık 42 yaşına gelen ve dolayısıyla hakemlik kariyerinin son yıllarını yaşayan Cüneyt Çakır'ın Çin'den gelen bu sürpriz teklife sıcak baktığı ve büyük olasılıkla kabul edeceği bildirildi.
ARTIK TÜRKİYE'DE ÇALIŞMAYABİLİR
Çakır, Çin Futbol Federasyonu ile anlaşma yaparsa, gelecek sezon sadece Çin Süper Ligi'nde maç yönetecek ve Türkiye'de düdük çalmayacak. Hakem transferinde ilk adımı geçtiğimiz Suudi Arabistan atmış ve geçen yılın şubat ayında dünyaca ünlü İngiliz Mark Clattenburg'la anlaşmıştı.