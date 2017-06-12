Rüştü'den olay yaratacak sözler

"HOCALARI SUÇLARKEN SUSANLAR, ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI"



İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Herkes böyle söyler. Ancak bunun kişiye göre değiştiğini de çok gördük, görüyoruz... Hocaları, Arda ve arkadaşlarını ihanet ve şerefsizlikle suçlarken susanlar, şimdi ortaya çıktı. Arda'nın davranışını ve yerini kabul edemem.