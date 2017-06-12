Rüştü'den olay yaratacak sözler
Eski kaleci Rüştü Reçber, Milli takımda yaşanan skandalların ardından köşe yazısında Fatih Terim'e yüklendi.
Bir dönem Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında hem uçakta yaşanan Arda Turan krizini hem de Fatih Terim'in basın toplantısını değerlendirdi.
(Hürriyet)
Reçber'in yazısının bir kısmı şu şekilde:
"Evet, kesinlikle ortada yanlış bir hareket var. Ancak bu, Arda'yı topla halde yerden yere vurmayı, itibarsızlaştırmayı haklı gösterir mi?
"HOCALARI SUÇLARKEN SUSANLAR, ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI"
İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Herkes böyle söyler. Ancak bunun kişiye göre değiştiğini de çok gördük, görüyoruz... Hocaları, Arda ve arkadaşlarını ihanet ve şerefsizlikle suçlarken susanlar, şimdi ortaya çıktı. Arda'nın davranışını ve yerini kabul edemem.