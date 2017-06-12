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  3. 12 Haziran 2017 20:29

Rüştü'den olay yaratacak sözler

Eski kaleci Rüştü Reçber, Milli takımda yaşanan skandalların ardından köşe yazısında Fatih Terim'e yüklendi.

Rüştü'den olay yaratacak sözler

Bir dönem Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen eski milli kaleci Rüştü Reçber, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında hem uçakta yaşanan Arda Turan krizini hem de Fatih Terim'in basın toplantısını değerlendirdi.

(Hürriyet)

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Rüştü'den olay yaratacak sözler

Reçber'in yazısının bir kısmı şu şekilde:

"Evet, kesinlikle ortada yanlış bir hareket var. Ancak bu, Arda'yı topla halde yerden yere vurmayı, itibarsızlaştırmayı haklı gösterir mi?

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Rüştü'den olay yaratacak sözler

"HOCALARI SUÇLARKEN SUSANLAR, ŞİMDİ ORTAYA ÇIKTI"

İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Herkes böyle söyler. Ancak bunun kişiye göre değiştiğini de çok gördük, görüyoruz... Hocaları, Arda ve arkadaşlarını ihanet ve şerefsizlikle suçlarken susanlar, şimdi ortaya çıktı. Arda'nın davranışını ve yerini kabul edemem.

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Rüştü'den olay yaratacak sözler

Sevgili Bilal Meşe'ye de 'Geçmiş olsun' derim. Ama yangına körükle giden bir hoca ile yönetimin ve bu olayın gerçekleşmesine ortam sağlayanların hiç mi kabahati yok?

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