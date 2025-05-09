Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar
Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen'in transferiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen dünya devlerinin radarında.
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Galatasaray da Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isterken İtalyan basınından transfere ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi.
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Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un Osimhen için teklifini yükselttiği ve 85 milyon Euro'ya kadar harcama yapabileceği belirtildi.
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Bu sezonki gol sayısını 33'e çıkararak, kariyer rekoru kıran Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. İtalya'dan Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen takımlar ise Napoli'yle anlaşmak zorunda.
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