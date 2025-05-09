  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Spor
  4. Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar

Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Victor Osimhen'in transferiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar - Resim: 1

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen dünya devlerinin radarında.

1 / 6
Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar - Resim: 2

Galatasaray da Victor Osimhen'i kadrosunda tutmak isterken İtalyan basınından transfere ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. 

2 / 6
Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar - Resim: 3

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Juventus'un Osimhen için teklifini yükselttiği ve 85 milyon Euro'ya kadar harcama yapabileceği belirtildi.

3 / 6
Dünya devleri Osimhen'in peşinde: Kesenin ağzını sonuna kadar açtılar - Resim: 4

Bu sezonki gol sayısını 33'e çıkararak, kariyer rekoru kıran Osimhen'in sözleşmesindeki 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, İtalya dışındaki kulüpler için geçerli. İtalya'dan Osimhen'i kadrosuna katmak isteyen takımlar ise Napoli'yle anlaşmak zorunda.

4 / 6