Dünya Kupası'nda bir ilk! A Grubu'nda Enner Valencia detayı: İşte tur atlayan takımlar
Katar'da düzenlenen 2022 DÜnya Kupası'nda A Grubu'nda üst tura yükselen takımlar belli oldu.
Son maçta Katar'ı 2-0 yenen Hollanda, 7 puanla grubu lider tamamladı. Katar, Dünya Kupası'nda çıktığı 3 grup maçını da kaybeden ilk ev sahibi ülke oldu.
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Hollanda'da 23 yaşındaki Cody Gakpo, 2022 Dünya Kupası’nda 3 grup maçında da gol atan ilk futbolcu oldu.
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Senegal, Enner Valencia'nın takımı Ekvador'u 2-1 yenerek 6 puanla gruptan çıkmayı başardı.
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Ekvador, 4 puanla 3. sırada kaldı ve turnuvaya veda etti.
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