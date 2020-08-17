Dünya yıldızı Fenerbahçe kararını verdi
Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.
Kadrosuna eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri de katan sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.
Brezilyalı gazeteci Romario Junior'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Filipe Luis'i istedi.
Sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.