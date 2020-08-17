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  3. 17 Ağustos 2020 00:50

Dünya yıldızı Fenerbahçe kararını verdi

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transfer dönemine de hızlı bir giriş yapmıştı.

Dünya yıldızı Fenerbahçe kararını verdi

Kadrosuna eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in yanı sıra Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri de katan sarı-lacivertli takımın dünyaca ünlü yıldıza teklif götürdüğü iddia edildi.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe kararını verdi

Brezilyalı gazeteci Romario Junior'un paylaştığı bilgilere göre Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Filipe Luis'i istedi.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe kararını verdi

Sarı-lacivertli takımın teklif yaptığı 35 yaşındaki Brezilyalı sağ bekin, bu öneriye sıcak bakmadığı ve gelen diğer tekliflerin de detaylarını dinlemek istemediği bildirildi.

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Dünya yıldızı Fenerbahçe kararını verdi

Flamengo'da kalmak ve aktif kariyerini orada noktalamak isteyen Luis'in, bu kararını yönetime bildirdiği aktarıldı. Brezilyalı oyuncunun kulüpte antrenör olmak istediği kaydedildi.

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