Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde artık tek gruplu lig sistemine geçilecek.
Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonuyla birlikte İsviçre Modeli’ne geçilecek. Yeni modelle birlikte takım sayısı 32’den 36’ya yükselecek. Turnuvada oynanacak olan karşılaşma sayısı ise 125’ten 189’a çıkacak.
Yeni formatta tek gruplu lig sistemine geçilecek.36 takımın dahil olacağı lig formatında her ekip 4’ü iç sahada 4’ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 karşılaşma oynayacak.
İLK 8’DE YER ALAN TAKIMLAR SON 16 TURUNA KALACAK
Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek.
9-24 ARASI PLAY-OFF OYNAYACAK
Sıralamada 9 ile 24’üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off turu oynayacak.
Ligde 25-36 sıralarında yer alan takımlar ise turnuvadan direkt olarak elenecek.