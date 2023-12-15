Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem

9-24 ARASI PLAY-OFF OYNAYACAK

Sıralamada 9 ile 24’üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off turu oynayacak.

Ligde 25-36 sıralarında yer alan takımlar ise turnuvadan direkt olarak elenecek.