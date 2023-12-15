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Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde artık tek gruplu lig sistemine geçilecek.

Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi’nde 2024-2025 sezonuyla birlikte İsviçre Modeli’ne geçilecek. Yeni modelle birlikte takım sayısı 32’den 36’ya yükselecek. Turnuvada oynanacak olan karşılaşma sayısı ise 125’ten 189’a çıkacak.

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Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem - Resim: 2

Yeni formatta tek gruplu lig sistemine geçilecek.36 takımın dahil olacağı lig formatında her ekip 4’ü iç sahada 4’ü de deplasmanda olmak üzere 8 farklı takımla 8 karşılaşma oynayacak.

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Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem - Resim: 3

İLK 8’DE YER ALAN TAKIMLAR SON 16 TURUNA KALACAK

Oynanan 8 maçın ardından ligde ilk 8 sırada yer alan takımlar, son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

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Eski sistem tarihe karışıyor: Şampiyonlar Ligi’nde yeni dönem - Resim: 4

9-24 ARASI PLAY-OFF OYNAYACAK

Sıralamada 9 ile 24’üncü sırada yer alan takımlar ise son 16 turuna kalabilmek için iki maçlı bir Play-Off turu oynayacak.

Ligde 25-36 sıralarında yer alan takımlar ise turnuvadan direkt olarak elenecek.

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