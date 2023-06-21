Fenerbahçe 5 yıldızlı, yeni sezon formalarını tanıttı

Çubuklu geleneğini devam ettiren iç saha forması 11 Haziran'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde giyilmişti. Deplasman formasında Söğütlüçeşme Boğa Heykeli’nin zemininde yer alan çakıl mozaik motifi forma desenine ilham vermiş durumda. Üçüncü forma ise lacivert tonlarının hakim olduğu bir forma olarak tanıtıldı.