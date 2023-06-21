Fenerbahçe 5 yıldızlı, yeni sezon formalarını tanıttı
Fenerbahçe, 2023-24 sezonunda futbol takımının giyeceği formaların lansmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, futbol takımının 2023-24 sezonunda giyeceği formaları yenilenen Maraton Fenerium Mağazası'nda tanıttı.
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Forma tanıtım organizasyonuna Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ile sporcular da katıldı.
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Fenerbahçe, yeni sezon için PUMA tarafından özel olarak tasarlanan 3 ayrı forma modelini tanıttı.
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Çubuklu geleneğini devam ettiren iç saha forması 11 Haziran'da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde giyilmişti. Deplasman formasında Söğütlüçeşme Boğa Heykeli’nin zemininde yer alan çakıl mozaik motifi forma desenine ilham vermiş durumda. Üçüncü forma ise lacivert tonlarının hakim olduğu bir forma olarak tanıtıldı.
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