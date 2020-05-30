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  3. 30 Mayıs 2020 10:42

Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. 12 Haziran tarihinde ise kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

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Fenerbahçe bombayı patlatıyor

Gelecek sezon öncesi birçok bölgeye takviye yapacak olan Fenerbahçe'de flaş bir isim gündeme geldi.

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