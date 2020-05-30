Fenerbahçe bombayı patlatıyor
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. 12 Haziran tarihinde ise kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler transfer çalışmalarını da hızlandırdı.
Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak kalan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikti.
Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.
Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.