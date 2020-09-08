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  3. 08 Eylül 2020 15:30

Fenerbahçe böyle uçacak!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe böyle uçacak!

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Sosa, Enner Valencia gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertli takım, kanat transferi de yapmak istiyor.

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Fenerbahçe böyle uçacak!

Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'den geçtiğimiz sezon istediği katkıyı alamayan Kanarya, rotasyonu geniş tutma peşinde.

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Fenerbahçe böyle uçacak!

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Newell's Old Boys forması giyen 23 yaşındaki Joaquin Torres'i gündemine aldı.

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Fenerbahçe böyle uçacak!

Joaquin Torres kimdir? Futbola Newell's Old Boys alt yapısında başlayan Torres, profesyonelliğe ilk adımını da burada attı.

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