Fenerbahçe böyle uçacak!
Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Sosa, Enner Valencia gibi önemli isimleri kadrosuna katan sarı lacivertli takım, kanat transferi de yapmak istiyor.
Deniz Türüç ve Garry Rodrigues'den geçtiğimiz sezon istediği katkıyı alamayan Kanarya, rotasyonu geniş tutma peşinde.
Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Newell's Old Boys forması giyen 23 yaşındaki Joaquin Torres'i gündemine aldı.