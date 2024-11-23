Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.