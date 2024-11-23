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Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor'u 6-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazandı.

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Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi - Resim: 2

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 7. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 15 ve 26. dakikalarda Oğuz Aydın, 63. dakikada En-Nesyri, 85. dakikada Filip Kostic ve 88. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti. Kayserispor'un golleri ise 43. dakikada Alexander Djiku (k.k.), 56. dakikada Kolovetsios'tan geldi.

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Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi - Resim: 3

OĞUZ AYDIN FIRTINASI
Fenerbahçe'de bu sezon ilk kez ilk 11'de yer alan Oğuz Aydın, 2 gol birden kaydederek maçta öne çıkan isim oldu. Öte yandan Filip Kostic de sarı lacivertli formayla ilk golünü attı.

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Fenerbahçe, Kayserispor'u farklı yendi - Resim: 4

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler, rakibini 30 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti.

Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de bir maçın ilk yarısında isabetli şut çekemeden gol atan ilk takım oldu.

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