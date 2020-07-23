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  3. 23 Temmuz 2020 09:55

Fenerbahçe'de 8 ayrılık 9 transfer

Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Bu sezon da taraftara verdiği şampiyonluk sözünü tutamayan yönetim, 6 yıla çıkan özlemi gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor. Kadro planlaması da buna göre yapılıyor.

Fenerbahçe'de 8 ayrılık 9 transfer

Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor. Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.

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Fenerbahçe'de 8 ayrılık 9 transfer

YEPYENİ BİR TAKIM Fotomaç'ın haberine göre; kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor. İşte Fenerbahçe'nin tarihi operasyonu...

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Fenerbahçe'de 8 ayrılık 9 transfer

TAKIMDAN AYRILACAK İSİMLER MEVLÜT ERDİNÇ

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Fenerbahçe'de 8 ayrılık 9 transfer

FREY

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