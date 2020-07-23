Fenerbahçe'de 8 ayrılık 9 transfer
Fenerbahçe'de gözler tamamen transfere çevrildi. Bu sezon da taraftara verdiği şampiyonluk sözünü tutamayan yönetim, 6 yıla çıkan özlemi gelecek sezon mutlaka bitirmek istiyor. Kadro planlaması da buna göre yapılıyor.
Yeni sezon iskeletinde bu yılki takımdan sadece Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve kalması halinde Vedat Muriqi'nin yer alması öngörülüyor. Garry Rodrigues, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır ve Dirar ise rotasyon için düşünülen isimler.
YEPYENİ BİR TAKIM Fotomaç'ın haberine göre; kadroyu yenileyecek olan sarı-lacivertliler, çalışmaları sürdürürken, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp 9 transfer bombasıyla bambaşka bir yapıya bürünmeyi amaçlıyor. İşte Fenerbahçe'nin tarihi operasyonu...