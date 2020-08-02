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  3. 02 Ağustos 2020 23:31

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Bu doğrultuda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak Kanarya, transferde bombaları patlamaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Gökhan Gönül ile de 1+1 yıllık mukavele imzalaması beklenen sarı-lacivertliler, birçok ismi de takımdan göndermeye hazırlanıyor.

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