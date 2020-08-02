Fenerbahçe'de ayrılık! Yeni takımını duyurdular
Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nu 53 puanla 7. sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurarak zirve yarışını sonuna kadar zorlayacak bir takım kurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda iç ve dış transferde radikal kararlar alacak Kanarya, transferde bombaları patlamaya hazırlanıyor.
İlk olarak Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, Sivasspor ile sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de anlaşma sağladı.