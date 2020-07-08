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  3. 08 Temmuz 2020 14:30

Fenerbahçe'de Erol Bulut derken yeni teknik adam...

Teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan ayrılıktan bugüne, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu halen çözüme kavuşmamışken gündeme birçok isim geliyor.

Fenerbahçe'de Erol Bulut derken yeni teknik adam...

Teknik direktör Ersun Yanal ile yaşanan ayrılıktan bugüne, Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı-lacivertlilerde bu konu halen çözüme kavuşmamışken gündeme birçok isim geliyor.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut derken yeni teknik adam...

ALİ KOÇ SİNYALİ VERMİŞTİ Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında yeni teknik direktörü sezon sonunda açıklayacaklarını ifade etmiş ancak herhangi bir çalıştırıcının ismini vermemişti.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut derken yeni teknik adam...

EROL BULUT İDDİALARI Koç'un işaret ettiği ismin Erol Bulut olduğu yönündeki yorumlar yapılırken, hiç beklenmedik bir isim gündeme geldi.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut derken yeni teknik adam...

Hürriyet Gazetesi yazarlarından Tahir Kum, Fenerbahçe'nin teknik direktör arama serüvenine dair dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

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