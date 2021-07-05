Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın raporu ortaya çıktı
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, önceki gün idmanda basının sorularını yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini söylemişti.
Baki, Portekizli hocanın her şeye hakim olduğunun, anlaşmadan önce kendilerine takımla ilgili sunum yaptığının altını çizmişti.
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Pereira, yönetime transfer konusunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkacağını ifade etti.
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Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamlamaya geldiğini söyleyen hoca, sistem konusunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve diziliş tercihi yapabileceğini iletti.
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Takımın hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabilecek kadro kalitesine sahip olduğunun altını çizdi.
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