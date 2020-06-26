Fenerbahçe'den 3 bomba transfer
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertliler biri Barcelona'dan olmak üzere 3 isim için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonundan detaylar...
İLK HEDEF JESUS! Kanarya, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapılacağı bildirildi.
Savunmada bu sezon büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yönetimin, Jesus'u renklerine katarak sorunu çözmeyi planladığı ifade ediliyor.