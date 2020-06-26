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  3. 26 Haziran 2020 09:30

Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe bombaları patlatmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Sarı-lacivertliler biri Barcelona'dan olmak üzere 3 isim için harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer operasyonundan detaylar...

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

İLK HEDEF JESUS! Kanarya, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'la ilgileniyor. Geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 29 yaşındaki oyuncu için yeni teklif yapılacağı bildirildi.

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Savunmada bu sezon büyük sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte yönetimin, Jesus'u renklerine katarak sorunu çözmeyi planladığı ifade ediliyor.

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Fenerbahçe'den 3 bomba transfer

Transfer görüşmelerini yürüten Emre Belözoğlu'nun da tecrübeli oyuncuyu beğendiği ve çok istediği dile getirildi.

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