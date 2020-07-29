Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun sona ermesiyle birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başladı.
Transfer döneminde yapacağı hamleleri en çok merak edilen iki takımsa yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray...
Şampiyonluk parolasıyla hızlı bir giriş yaptığı sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.
Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra ikinci yarıda yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmzılılar, corona virüsü pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından yaşadığı puan kayıpları sonrası ligi 56 puanla 6. sırada tamamladı.