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2020-DGS SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
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  3. 29 Temmuz 2020 14:25

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun sona ermesiyle birlikte kulüpler transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha

Transfer döneminde yapacağı hamleleri en çok merak edilen iki takımsa yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Fenerbahçe ve Galatasaray...

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha

Şampiyonluk parolasıyla hızlı bir giriş yaptığı sezonu 53 puanla 7. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak istiyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha

Sezona kötü bir giriş yaptıktan sonra ikinci yarıda yakaladığı galibiyet serisiyle şampiyonluk yarışına dahil olan sarı-kırmzılılar, corona virüsü pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından yaşadığı puan kayıpları sonrası ligi 56 puanla 6. sırada tamamladı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha

İki takım da biten sezonun ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşırken, ezeli rakipler Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti.

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