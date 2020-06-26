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  3. 26 Haziran 2020 09:30

Fenerbahçe'nin Mert Hakan hamlesine Galatasaray'dan olay yanıt!

Süper Lig'de son ana kadar şampiyonluk yarışını kovalayacak olan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin Mert Hakan hamlesine Galatasaray'dan olay yanıt!

Gelecek sezonun kadrosunu şimdiden kurmak için çalışmalarına başlayan Cimbom, hamlelerini yapmaya başladı.

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan hamlesine Galatasaray'dan olay yanıt!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hedefteki isimleri belirleyen Galatasaraylı kurmaylar transferde düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan hamlesine Galatasaray'dan olay yanıt!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki büyük yarış yeniden kızıştı. İki takım, geçen sezon Vedat Muriç'in transferi için karşı karşıya gelmiş, Çaykur Rize'nin de katkısıyla Kosovalı golcü, sarı-lacivertli takıma gitmişti.

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Fenerbahçe'nin Mert Hakan hamlesine Galatasaray'dan olay yanıt!

Fenerbahçe bu yıl da Galatasaray'ın büyük oranda anlaştığı Mert Hakan Yandaş'ı saflarına çekmeyi başardı.

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