Fenerbahçe'nin Mesut Özil hasreti bitiyor!
Fenerbahçe, yıllar süren Mesut Özil hasretine son vermeye hazırlanıyor... İddiaya göre Kanarya'nın operasyonu, tam olarak istediği gibi gidiyor.
Fenerbahçe, yıllar süren Mesut Özil hasretine son vermeye hazırlanıyor... İddiaya göre Kanarya'nın operasyonu, tam olarak istediği gibi gidiyor.
Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u evinde ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmaya çalışırken, bir yandan da transfer için dört koldan saldırıyor.
Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında sezonun sona ermesiyle beraber transferlerini de açıklayacağını dile getirmişti.