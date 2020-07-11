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  3. 11 Temmuz 2020 13:05

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hasreti bitiyor!

Fenerbahçe, yıllar süren Mesut Özil hasretine son vermeye hazırlanıyor... İddiaya göre Kanarya'nın operasyonu, tam olarak istediği gibi gidiyor.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil hasreti bitiyor!

Fenerbahçe, yıllar süren Mesut Özil hasretine son vermeye hazırlanıyor... İddiaya göre Kanarya'nın operasyonu, tam olarak istediği gibi gidiyor.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil hasreti bitiyor!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u evinde ağırlayacak Fenerbahçe, bir yandan ligi üst sıralarda bitirerek Avrupa kupalarına katılmaya çalışırken, bir yandan da transfer için dört koldan saldırıyor.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil hasreti bitiyor!

Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kısa süre önce katıldığı bir televizyon programında sezonun sona ermesiyle beraber transferlerini de açıklayacağını dile getirmişti.

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Fenerbahçe'nin Mesut Özil hasreti bitiyor!

Yaşanan bu gelişmelerle beraber Mesut Özil'in aldığı yıllık maaş, Fenerbahçe bütçesini aştığı ifade edilmişti ancak bu kez iddialar, yaşananların bambaşka olduğunu gösterir nitelikte oldu.

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