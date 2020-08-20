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  3. 20 Ağustos 2020 12:05

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü

2020/2021 sezonu için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertlilerin gündem maddelerinden biri de forvet transferi...

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limiti sorununu çözmeye çalışan sarı-lacivertliler, sponsor arayışlarının yanı sıra oyuncu satışına da ihtiyaç duyuyor.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü

Bu nedenle Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'ye gelen teklifleri değerlendiren yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Lazio ile görüşmelerde sona geldi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü

Fenerbahçe'de Muriqi'nin ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Kosovalı golcünün yerini dünyaca ünlü bir forvetle doldurmayı planladığı ortaya çıktı.

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