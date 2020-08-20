Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü
2020/2021 sezonu için hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olan sarı-lacivertlilerin gündem maddelerinden biri de forvet transferi...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği harcama limiti sorununu çözmeye çalışan sarı-lacivertliler, sponsor arayışlarının yanı sıra oyuncu satışına da ihtiyaç duyuyor.
Bu nedenle Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriqi'ye gelen teklifleri değerlendiren yönetim, oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Lazio ile görüşmelerde sona geldi.