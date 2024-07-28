Filede skandal: ''Türkler Tijana Boskovic'i çalmak istedi''

"Türkler beni aradı, doğru, ailem ve ben günlerce İstanbul'da onların misafiriydik. Kız kardeşime ve bana pasaport, ayrıca Galatasaray da sözleşme teklif etti. Ne kadara mal olduğunu sormadılar. Ama kusura bakmayın, kabul etmemin hiçbir yolu yoktu. Sundukları her şey masal gibi görünse de ne ben düşünmüştüm ne de babam buna katlanıyordu. Bizim önceliğimiz Sırbistan'dı."