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  4. Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi

Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki 6'ncı maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi - Resim: 1

Milletler Ligi’nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

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Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi - Resim: 2

Milliler, ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.

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Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi - Resim: 3

SETLER: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25

SÜRE: 1 saat 50 dakika

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Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi - Resim: 4

SALON: College Park Center, Arlington

HAKEMLER: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)

SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)

TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)

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