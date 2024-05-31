Filenin Sultanları, Sırbistan’ı 3-1 devirdi
Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki 6'ncı maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.
Milletler Ligi’nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, Arlington’ın ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi’nin ikinci haftasında kalan maçlarda Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
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Milliler, ABD etabındaki üçüncü maçında 1 Mayıs Cumartesi günü TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.
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SETLER: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25
SÜRE: 1 saat 50 dakika
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SALON: College Park Center, Arlington
HAKEMLER: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabián Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)
SIRBİSTAN: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)
TÜRKİYE: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)
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