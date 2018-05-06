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  3. 06 Mayıs 2018 15:56

İşte futbolcuların en sevdikleri yemek !

Türkiye'de forma giyen futbolcular da dahil, yıldız isimlerin hangi yemekleri sevdiğini hiç merak ettiniz mi ? İşte futbolcuların en sevdiği yemekler....

İşte futbolcuların en sevdikleri yemek !

Demba Ba - Baklava

Beşiktaşlı Demba Ba'ya en sevdiği yemek sorulduğunda verdiği yanıt buram buram Türkiye kokuyor. Demba Ba en çok baklavayı seviyor.

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İşte futbolcuların en sevdikleri yemek !

Erkan Zengin - Mantı

Tam bir mantı aşığı olan Eskişehirsporlu Erkan Zengin "Eşim ve annem iyi mantı yapar. Haftada 2-3 kere yaptırırım" diyor.

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İşte futbolcuların en sevdikleri yemek !

Daniel Amokachi - Kuzu incik

Ramazan geldiğinde hiçbir zaman orucunu aksatmayan Beşiktaş efsanesi Daniel Amokachi, kuzu incik hastasıydı. Nijeryalı yıldız beş adet kuzu inciği bir oturuşta yiyebiliyordu.

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İşte futbolcuların en sevdikleri yemek !

Roberto Carlos - Kebap

Fenerbahçe'de forma giydikten sonra ülkemizde Sivasspor ve Akhisar Belediyespor'u çalıştıran Brezilyalı futbol adamının en sevdiği yemek ise kebap.

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