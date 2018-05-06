İşte futbolcuların en sevdikleri yemek !
Türkiye'de forma giyen futbolcular da dahil, yıldız isimlerin hangi yemekleri sevdiğini hiç merak ettiniz mi ? İşte futbolcuların en sevdiği yemekler....
Demba Ba - Baklava
Beşiktaşlı Demba Ba'ya en sevdiği yemek sorulduğunda verdiği yanıt buram buram Türkiye kokuyor. Demba Ba en çok baklavayı seviyor.
Erkan Zengin - Mantı
Tam bir mantı aşığı olan Eskişehirsporlu Erkan Zengin "Eşim ve annem iyi mantı yapar. Haftada 2-3 kere yaptırırım" diyor.
Daniel Amokachi - Kuzu incik
Ramazan geldiğinde hiçbir zaman orucunu aksatmayan Beşiktaş efsanesi Daniel Amokachi, kuzu incik hastasıydı. Nijeryalı yıldız beş adet kuzu inciği bir oturuşta yiyebiliyordu.