Ehliyet yenileme için verilen süre bir kez daha uzatıldı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için verilen sürenin 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşların, 31 Temmuz'a kadar ehliyetlerini yenilememesi halinde belgeleri geçersiz sayılacaktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme için son tarihin 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesiyle ilgili süreçte 31.12.2024 son tarih olarak belirlenmiş, ancak yaşanan yoğunluk nedeniyle bu süre 7 ay uzatılarak 31.07.2025’e çekilmişti.
Ancak 18.11.2024’teki uzatma kararının ardından sadece bir gün içinde 16 bin 329 vatandaşımız randevusunu iptal etti. Günlük başvuru sayısı 55 binden 20 bine kadar geriledi. Yenileme başvurularının %70’i son 3 ayda gerçekleşti.
Aylar itibarıyla başvuru sayıları şöyle:
Ocak: 140.000
Şubat: 82.000
Mart: 84.000
Nisan: 101.000
Mayıs: 270.000
Haziran: 502.000
Temmuz: 1.413.489
Sadece son 2 günde (30-31 Temmuz) 236 bin başvuru alındı. Halen 2 milyon 167 bin 713 eski tip sürücü belgesi yenilenmeyi bekliyor.
SON KEZ UZATILDI
Bu nedenle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için eski tip sürücü belgelerinin yenileme süresinin SON KEZ UZATILMASI kararlaştırıldı. ARTIK UZATMA OLMAYACAK.
Son tarih: 31 Ekim 2025
Vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Uzatma verildiğinde başvuruların azaldığını görüyoruz. Lütfen son günlere kalmadan işlemlerimizi tamamlayalım.
Randevumuzu alalım, sürücü belgemizi yenileyelim."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol