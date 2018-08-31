Galatasaray forvet transferini bitiriyor
Sol bek için de Ömer Bayram'ı almak isteyen Galatasaray , Akhisar'la anlaştı. İki oyuncunun da bugün resmi imzayı atması bekleniyor.
Transferin bitmesine saatler kala Galatasaray'ın forvetteki kararı Andreas Cornelius olmak üzere... Kariyer zirvesine Copenhagen'da çıkan Cornelius, Mustafa Denizli döneminde de gündeme gelmiş ancak FFP cezası yüzünden transfer gerçekleşmemişti.
(Sabah)
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın verdiği bilgiye göre, Sarı-kırmızılılar dün İtalya'da Atalanta kulübü ile masaya oturdu. Cornelius'u ikna eden idari menajer Şükrü Hanedar'ın kiralama konusunda Atalanta ile de anlaşmaya vardığı bildirildi.
Geçen sezon 3.5 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer olan Cornelius, İtalya'da beklentileri karşılayamadı ve 31 maçta 6 golde kaldı. Buna rağmen Dünya Kupası'nda Danimarka ile boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu, stili ile Elmander'i anımsatıyor.