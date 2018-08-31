Galatasaray forvet transferini bitiriyor

Geçen sezon 3.5 milyon Euro'ya Atalanta'ya transfer olan Cornelius, İtalya'da beklentileri karşılayamadı ve 31 maçta 6 golde kaldı. Buna rağmen Dünya Kupası'nda Danimarka ile boy gösteren 25 yaşındaki oyuncu, stili ile Elmander'i anımsatıyor.