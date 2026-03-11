  1. Anasayfa
  4. Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayan Galatasaray, Mario Lemina'nın erken golüyle 1-0 galip gelerek tarihi bir zafere imza attı. Bu galibiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.

Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi! - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi''nde son 16 turu ilk maçında dünya devi Liverpool'u İstanbul'da konuk eden Galatasaray, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.

Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi! - Resim: 2

Galatasaray, henüz 7. dakikada golü buldu. Yıldız golcü Victor Osimhen'in akıl dolu asistiyle buluşan Mario Lemina, meşin yuvarlağı Liverpool ağlarına gönderdi. Maçın geri kalanında kalesini gole kapatan Aslan, İngiliz temsilcisini eli boş gönderdi.

Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi! - Resim: 3

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray'ın bu kritik galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki yerini de tahkim etti. Temsilcimizin kazandırdığı puanlarla birlikte Türkiye, 51.475 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu ve takipçisi Çekya ile arasındaki farkı açtı.

Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi! - Resim: 4

İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Sıra Ülke Toplam Puan
1 İngiltere 113.130
2 İtalya 98.303
3 İspanya 92.359
4 Almanya 88.688
5 Fransa 80.141
6 Portekiz 69.266
7 Hollanda 67.012
8 Belçika 61.850
9 TÜRKİYE 51.475
10 Çekya 48.325
11 Yunanistan 47.112
12 Polonya 46.250
