Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi!

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Galatasaray'ın bu kritik galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki yerini de tahkim etti. Temsilcimizin kazandırdığı puanlarla birlikte Türkiye, 51.475 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu ve takipçisi Çekya ile arasındaki farkı açtı.