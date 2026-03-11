Galatasaray Lıverpool'u devirdi; UEFA ülke puanı güncellendi!
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta Liverpool'u ağırlayan Galatasaray, Mario Lemina'nın erken golüyle 1-0 galip gelerek tarihi bir zafere imza attı. Bu galibiyetin ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
Şampiyonlar Ligi''nde son 16 turu ilk maçında dünya devi Liverpool'u İstanbul'da konuk eden Galatasaray, taraftarının müthiş desteğiyle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti.
Galatasaray, henüz 7. dakikada golü buldu. Yıldız golcü Victor Osimhen'in akıl dolu asistiyle buluşan Mario Lemina, meşin yuvarlağı Liverpool ağlarına gönderdi. Maçın geri kalanında kalesini gole kapatan Aslan, İngiliz temsilcisini eli boş gönderdi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Galatasaray'ın bu kritik galibiyeti, Türkiye'nin UEFA ülke puanı yarışındaki yerini de tahkim etti. Temsilcimizin kazandırdığı puanlarla birlikte Türkiye, 51.475 puana ulaşarak 9. sıradaki yerini korudu ve takipçisi Çekya ile arasındaki farkı açtı.
İŞTE GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
|Sıra
|Ülke
|Toplam Puan
|1
|İngiltere
|113.130
|2
|İtalya
|98.303
|3
|İspanya
|92.359
|4
|Almanya
|88.688
|5
|Fransa
|80.141
|6
|Portekiz
|69.266
|7
|Hollanda
|67.012
|8
|Belçika
|61.850
|9
|TÜRKİYE
|51.475
|10
|Çekya
|48.325
|11
|Yunanistan
|47.112
|12
|Polonya
|46.250