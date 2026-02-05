Galatasaray, Renato Nhaga ile sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Casa Pia’da forma giyen 18 yaşındaki futbolcu Renato Nhaga ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenini ardından Gine asıllı oyuncu, Galatasaray YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Nhaga, "Burada ilk imzamı attığım için, bu büyük projenin parçası olduğum için çok mutluyum ve çok hevesliyim. Şu anda ilk hedefim maçtan maça elimden gelenin en iyisini yaparak takımın kazanmasına yardımcı olmak. Gelecekte ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.