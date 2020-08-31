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  3. 31 Ağustos 2020 00:17

Galatasaray ve Fenerbahçe masaya oturdu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe masaya oturdu

Galatasaray yeni sezonda yeniden iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gündem orta saha transferi....

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Galatasaray ve Fenerbahçe masaya oturdu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonuna doğru yaptığı açıklamada yeni transferlerin 12 Ağustos'ta başlayan kampa yetişmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Galatasaray ve Fenerbahçe masaya oturdu

Galatasaray'da yeni transferlerden Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Arda Turan ve Omar kamp çalışmalarında yer aldı. Orta sahaya yapılması beklenen transferlerde henüz sonuç alınamadı.

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Galatasaray ve Fenerbahçe masaya oturdu

Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için takımdan ayrılacak isimler de büyük önem taşıyor. Sarı Kırmızılılarda Belhanda ve Babel ile yolların ayrılması planlanıyor.

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