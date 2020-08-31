Galatasaray ve Fenerbahçe masaya oturdu
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. İddiaya göre tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.
Galatasaray yeni sezonda yeniden iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına son hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gündem orta saha transferi....
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon sonuna doğru yaptığı açıklamada yeni transferlerin 12 Ağustos'ta başlayan kampa yetişmesi gerektiğini ifade etmişti.
Galatasaray'da yeni transferlerden Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Arda Turan ve Omar kamp çalışmalarında yer aldı. Orta sahaya yapılması beklenen transferlerde henüz sonuç alınamadı.