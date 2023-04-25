Galatasaray'da Icardi gelişmesi! İtalyan basını yeni adresini yazdı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi transfer iddialarıyla gündemde. İtalyan basını, İcardi'nin yeni adresini yazdı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, takımın gözde oyuncularından biri oldu. Özellikle derbi müsabakalarında attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Icardi, şampiyonluk yolunda önemli puanlar kazandırdı.
Şimdiye kadar sarı kırmızılı takımla çıktığı 18 lig maçında 13 gol, 7 asistlik performans sergileyen futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı kırmızılı teknik heyet ve yönetim Icardi ile yola devam etmek istiyor.
Yıldız golcü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Paris Saint-Germain'de aradığım ortamı bulamadım. Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Bana büyük bir ilgi var, burada kalmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini dile getirmişti.
JUVENTUS TALİP OLDU
Performansıyla dikkat çeken futbolcunun talipleri de artmaya başladı. Özellikle İtalyan ekiplerinin yakından takip ettiği futbolcuya Juventus’un talip olduğu belirtildi. Sabah’ın Sportitalia’ya dayandırdığı habere göre Torino ekibi, Vlahovic’i satarak yerini Icardi ile doldurmak istiyor.