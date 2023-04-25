Galatasaray'da Icardi gelişmesi! İtalyan basını yeni adresini yazdı

Yıldız golcü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Paris Saint-Germain'de aradığım ortamı bulamadım. Galatasaray’da dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Bana büyük bir ilgi var, burada kalmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullanarak sarı kırmızılı takımda kalmak istediğini dile getirmişti.