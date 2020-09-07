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  3. 07 Eylül 2020 14:20

Galatasaray'da transfer harekatı

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da transfer harekatı

Gerek harcama limiti gerekse Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında sattığı kadar alabilen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı defans oyuncusu Maicon'u Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya satmıştı.

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Galatasaray'da transfer harekatı

Önceliği bonservisi elinde olan ve maliyeti düşük isimlere veren Galatasaray, bu kapsamda kadrosuna 6 oyuncu dahil etmişti.

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Galatasaray'da transfer harekatı

Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Cimbom, Ryan Donk ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

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Galatasaray'da transfer harekatı

Kiralık sözleşmeleri sona eren Onyekuru, Lemina, Seri ve Andone ile yollarını ayıran Aslan, ayrıca sözleşmeleri biten Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Mariano ile de mukaveleleri uzatmamıştı.

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