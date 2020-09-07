Galatasaray'da transfer harekatı
Geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren ve UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Neftçi Bakü ile eşleşen Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor.
Gerek harcama limiti gerekse Finansal Fair-Play (FFP) kapsamında sattığı kadar alabilen sarı-kırmızılılar, Brezilyalı defans oyuncusu Maicon'u Al Nasr'a 1 milyon 430 bin Euro'ya satmıştı.
Önceliği bonservisi elinde olan ve maliyeti düşük isimlere veren Galatasaray, bu kapsamda kadrosuna 6 oyuncu dahil etmişti.
Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui ve Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katan Cimbom, Ryan Donk ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.