  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 01 Haziran 2020 09:20

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım!

Hem takım ruhunu yakalayabilmek hem de maaş bütçesini düşürebilmek adına yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım!

Sivasspor'un başarılı futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılılar şimdi de 3 milli yıldız için harekete geçti.

1/ 9
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım!

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer listesini hazırlayan Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın ismini yönetime verdi.

2/ 9
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım!

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ Takvim'in haberine göre; Yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.

3/ 9
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım!

HEDEF İKİ YILDIZI KİRALAMAK Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM