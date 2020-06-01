Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çalım!
Hem takım ruhunu yakalayabilmek hem de maaş bütçesini düşürebilmek adına yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
Sivasspor'un başarılı futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılılar şimdi de 3 milli yıldız için harekete geçti.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer listesini hazırlayan Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın ismini yönetime verdi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ Takvim'in haberine göre; Yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.