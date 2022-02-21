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Galatasaray'dan kiralık gitmişti... Ozornwafor ölümden döndü

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiralık olarak gönderdiği Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakip oyuncudan gelen Yumruk nedeniyle bilincini kaybetti.

Galatasaray'dan kiralık gitmişti... Ozornwafor ölümden döndü - Resim: 1

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Sporting Charleroi'ya kiralık olarak gönderdiği Valentine Ozornwafor, Saint-Gilloise maçında rakip oyuncudan gelen Yumruk nedeniyle bilincini kaybetti.

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Galatasaray'dan kiralık gitmişti... Ozornwafor ölümden döndü - Resim: 2

22 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 46. dakikasında rakip oyuncu Dante Vanzeir ile girdiği ikili mücadele sonrasında adeta ölümden döndü.

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Galatasaray'dan kiralık gitmişti... Ozornwafor ölümden döndü - Resim: 3

Dante Vanzeir, ikili mücadele esnasında Ozornwafor'un boynuna yumruk attı. Nijeryalı oyuncu, yediği yumrukla baygınlık geçirdi ve iki kez bilincini kaybetti.

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Galatasaray'dan kiralık gitmişti... Ozornwafor ölümden döndü - Resim: 4

Apar topar hastaneye kaldırılan Valentine Ozornwafor'a yapılan tetkik ve tedavilerin ardından durumunun iyi olduğu ve gözlem altında kalacağı duyuruldu.

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