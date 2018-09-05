Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir !
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına göre sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nden 0 puanla elense bile 55 milyon Euro almaya hak kazanacak.
MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?
Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sonuncu bile olsa 40 milyon Euro kazanacağını ayrıca Türkiye'den giden tek takım olduğu için ilave 10 milyon Euro daha alacağını ve toplam gelirin 55 milyon Euro'ya yaklaşacağını söyledi. Ancak işin gerçeği böyle değil...
(Sabah)
EN AZ 31 MİLYON EURO
Sabah Gazetesi Dış Haberler Sorumlusu Uğur Karakullukçu'nun derlediği bilgilere göre Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi yayın havuzunun yüzde 55'i yerine yüzde 90'ını almaya hak kazanan Galatasaray kasasına en az 31 milyon Euro koyacak.
MARKETPOOL DAĞITIM KRİTERLERİ DEĞİŞTİ
Ayakbastı parası olarak 15 milyon 250 bin Euro gelir elde edecek Aslan, UEFA'nın marketpool dağıtım kriterlerinde değişikliğe gitmesi sebebiyle bu alanda geçmişe göre daha az gelir elde edecek.