Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden çılgın gelir !

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?



Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sonuncu bile olsa 40 milyon Euro kazanacağını ayrıca Türkiye'den giden tek takım olduğu için ilave 10 milyon Euro daha alacağını ve toplam gelirin 55 milyon Euro'ya yaklaşacağını söyledi. Ancak işin gerçeği böyle değil...



(Sabah)